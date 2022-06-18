читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись подрыва морской мины у берегов Одессы. Отмечается, что инцидент произошел вечером, 17 июня.

Авторы пояснили, что ВСУ в первые дни специальной военной операции ВС РФ бездумно минировали побережье, опасаясь высадки десанта. Мины устанавливались как непосредственно в море, так и на песке. Однако уже после первого шторма морские боезаряды сорвались с якорей и отправились в свободное плавание.

По предположениям экспертов, в западной части акватории сейчас находятся сотни таких мин. По взрыву, показанному на видео, можно сделать вывод, что они вполне способны взорвать боевой корабль или гражданское судно. Время от времени боезаряды прибивает к берегу, где они представляют угрозу для жителей Украины.

На видео военнослужащие ВСУ дистанционно подрывают мину, приблизившуюся к побережью. Они расстреливают боезаряд из автомата, в результате чего раздается мощный взрыв.

Вам может понравиться

Украинские военные всего за неделю потеряли не менее 30 американских гаубиц M777

Из ста американских гаубиц M777, отправленных на Украину, в боеспособном состоянии остается только 40. Причем тридцать орудий Киев потерял всего за одну минувшую неделю, пишет портал Avia.Pro. Три десятка гаубиц

Глава ДНР Пушилин сообщил о подавлении шести огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк

Киев стягивает к Донецку новую технику, чтобы наносить удары по жилым кварталам. Однако контрбатарейные подразделения ДНР не дремлют и предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить обстрелы, заявил глава республики Денис

На въезде в Северодонецк водрузили флаг России

Северодонецк практически полностью перешел под контроль ВС РФ. В подтверждение этого на въезде в город уже появился российский флаг, сообщает РИА Новости. Украинские военные сейчас находятся только на территории промышленной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |