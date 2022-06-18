Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись подрыва морской мины у берегов Одессы. Отмечается, что инцидент произошел вечером, 17 июня.

Авторы пояснили, что ВСУ в первые дни специальной военной операции ВС РФ бездумно минировали побережье, опасаясь высадки десанта. Мины устанавливались как непосредственно в море, так и на песке. Однако уже после первого шторма морские боезаряды сорвались с якорей и отправились в свободное плавание.

По предположениям экспертов, в западной части акватории сейчас находятся сотни таких мин. По взрыву, показанному на видео, можно сделать вывод, что они вполне способны взорвать боевой корабль или гражданское судно. Время от времени боезаряды прибивает к берегу, где они представляют угрозу для жителей Украины.

На видео военнослужащие ВСУ дистанционно подрывают мину, приблизившуюся к побережью. Они расстреливают боезаряд из автомата, в результате чего раздается мощный взрыв.