читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения ВСУ пытаются удерживать оборону на линии Барвенково-Славянск, однако, дается им это все с большим трудом. Националисты понимают, что если российские военные прорвут их позиции, то Славянско-Краматорская агломерация окажется в котле, выбраться из которого практически невозможно, передает «Военное обозрение».

Авторы поясняют, что под контроль ВС РФ уже перешли населенные пункты Курулька и Пашков. Это позволило приблизиться к Славянску, являющемуся главной целью союзных сил на Донбассе. ВСУ это понимают и выстраивают фортификационные сооружения как на подходах к городу, так и внутри него.

Киевский ставленник в Славянске заявляет, что хотят мирное население организованно покидало город, около 20 тысяч человек там все же остается. По мнению экспертов, эти люди будут использованы ВСУ в качестве живого щита во время приближающейся битвы за Славянск.

До этого города союзным силам на северо-западном направлении остается пройти еще около 23 километров. На северо-восточном – в два раза меньше. При этом отмечается, что падение Славянска будет означать и переход под контроль российских военных и Лисичанск, так как Киев уже не сможет осуществлять переброску боевиков между этими городами.

Вам может понравиться

Арестович назвал Шольца ответственным за гибель военнослужащих ВСУ и мирного населения Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович «назначил» виновника гибели боевиков ВСУ и мирных жителей Донбасса. Он заявил, что ответственность за потери Украины несет канцлер Германии Олаф Шольц. Примерно 100

Минобороны Чехии заявило о недостатке техники и вооружения из-за отправки оружия на Украину

Чехия столкнулась с дефицитом тяжелого вооружения и техники, что подрывает ее обороноспособность, заявил представитель Комитета по обороне Радован Вич. Он отметил, что увеличение оборонного бюджета страны, которое рассматривается парламентом, не

Украинские военные всего за неделю потеряли не менее 30 американских гаубиц M777

Из ста американских гаубиц M777, отправленных на Украину, в боеспособном состоянии остается только 40. Причем тридцать орудий Киев потерял всего за одну минувшую неделю, пишет портал Avia.Pro. Три десятка гаубиц
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |