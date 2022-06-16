Подразделения ВСУ пытаются удерживать оборону на линии Барвенково-Славянск, однако, дается им это все с большим трудом. Националисты понимают, что если российские военные прорвут их позиции, то Славянско-Краматорская агломерация окажется в котле, выбраться из которого практически невозможно, передает «Военное обозрение».

Авторы поясняют, что под контроль ВС РФ уже перешли населенные пункты Курулька и Пашков. Это позволило приблизиться к Славянску, являющемуся главной целью союзных сил на Донбассе. ВСУ это понимают и выстраивают фортификационные сооружения как на подходах к городу, так и внутри него.

Киевский ставленник в Славянске заявляет, что хотят мирное население организованно покидало город, около 20 тысяч человек там все же остается. По мнению экспертов, эти люди будут использованы ВСУ в качестве живого щита во время приближающейся битвы за Славянск.

До этого города союзным силам на северо-западном направлении остается пройти еще около 23 километров. На северо-восточном – в два раза меньше. При этом отмечается, что падение Славянска будет означать и переход под контроль российских военных и Лисичанск, так как Киев уже не сможет осуществлять переброску боевиков между этими городами.