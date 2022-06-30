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Украинские военнослужащие были вынуждены вступить в бой с националистами из заградительных отрядов, которые расстреливали отступающие из Лисичанска подразделения. Такие сведения было получены в результате радиоперехвата переговоров между бойцами ВСУ.

Напомним, что союзные силы сжимают кольцо вокруг Лисичанска. Перед украинскими военными поставлена задача держать город до последнего, однако они хорошо видят бесперспективность подобных попыток.

Военнослужащие ВСУ уже готовы оставить город, чтобы сохранить жизни, однако националистические батальоны охраны не дают им сделать этого. Они стреляют по отступающим бойцам, заставляя их продолжать бой любой ценой. Именно такое поведение нацистов вынудило военнослужащих регулярной армии вступить в бой с заградительными отрядами, чтобы вырваться из Лисичанска.

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