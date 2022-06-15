У Киева нет ни единого рационального способа одержать победу над ВС РФ, уверен американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Он также отметил, что западные санкции против России не помогли добиться того результата, на который был расчет.

Бессмысленными Дэвис считает и поставки на Украину оружия, так как большая его часть уничтожается еще по пути на фронт, а все остальные либо ликвидируется в ходе боевых действий, либо попадает в распоряжение российских войск.

В издании «1945» подполковник рассказал, что в распоряжении ВСУ уже практически нет военной техники и вооружения, которые они получили от Запада. Боеприпасы также стремительно заканчиваются. Поэтому ракетные установки, которые намереваются отправить в Киев Великобритания и США помогут лишь компенсировать потерянное оружие, но никак не изменят общий баланс сил.