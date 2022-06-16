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Ни одно выступление украинских политиков не обходится без призывов к Западу дать Киеву «чудо-оружие», которое якобы обеспечит ему возможность для контрнаступления. При этом никто не упоминает, что 90 процентов украинской армии уже ликвидировано, политолог Алексей Подберезкин.

В интервью изданию “Украина.ру” руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО отметил, что потери ВСУ на данный момент составляют около 200 тысяч военнослужащих. Киев проводит мобилизацию, однако она не поможет ему получить новых профессиональных боевиков. Краткосрочное обучение, занимающее максимум пару дней, проблему не решит, так как за это время невозможно научиться пользоваться сложным западным оружием.

Вооружение, которое поставляют на Украину США и НАТО, эффективно и быстро уничтожается российскими военными, поэтому смысла в его поставках нет никакого. Однако для Киева важно затянуть спецоперацию ВС РФ на как можно больший срок и поэтому он продолжает выпрашивать оружие, использовать которое скоро будет просто некому.

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