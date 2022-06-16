Политолог Алексей Подберезкин в интервью порталу «Украина.ру» прокомментировал заявление экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка о необходимости вмешательства войск Альянса в конфликт на Украине. По мнению эксперта, на подобную авантюру Североатлантический блок никогда не пойдет.

По словам Подберезкина, вмешиваться в российскую спецоперацию не рискнет ни одна страна НАТО. Даже Соединенные Штаты отлично понимают, что подобный шаг приведет к мощному ответному удару со стороны РФ.

Мало того, США сейчас применяют достаточно эффективную стратегию, ослабляя Россию, но при этом сохраняя свои военные возможности на прежнем уровне. И хотя Вашингтон одновременно делает слабыми и уязвимыми страны Западной Европы, в настоящий момент его все устраивает, уверен эксперт.