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ВСУ наносили ракетный удар по Белгороду, однако российская ПВО отразила эту атаку, сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на местных жителей. Сайт разместил видеозапись, на которую попал момент запуска ракеты противовоздушной обороны.

Сообщается, что сам взрыв на камеру не попал. Но его хорошо слышали все жители Белгорода. Ракета, выпущенная комплексом противовоздушной обороны, сбила цель, которая в результате разорвалась в небе, не долетев до города.

Напомним, что украинские боевики не в первый раз пытаются атаковать приграничные населенные пункты РФ. Ранее они уже использовали вертолеты и беспилотные аппараты, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У».

На Украине продолжается спецоперация ВС РФ, основные события которой сейчас проходят на Донбассе. Российские войска вместе с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР наступают на Славянск и Северодонецк.

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