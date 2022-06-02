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Военнослужащие ВСУ «гибнут сотнями и тысячами», отчаянно пытаясь бороться за каждую пядь земли, рассказал канадский журналист Нил Хауэр. Он лично побывал на Донбассе и пообщался с украинскими боевиками, а сейчас продолжает получать информацию от них через мессенджеры.

Так, Хауэр выложил в Сеть фрагменты переписки с одним из военнослужащих ВСУ, который написал, что из в его подразделении осталось всего четыре боевика из шестидесяти.

По словам журналиста, украинские военные все еще готовы сражаться, однако сами они пишут, что из-за нехватки оружия не могут этого делать. Кроме того, у них уже не осталось сил оказывать сопротивление, отметил Хауэр, сославшись на сообщение одного из своих собеседников из ВСУ.

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