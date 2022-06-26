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Сразу 18 ракетных ударов нанесли ВС РФ по учебному центру «Десна» в Черниговской области, превращенному в крупную военную базу, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что российские войска нанесли по одному из наиболее важных военных объектов ВСУ один из самых масштабных ракетных ударов. В результате атаки инфраструктура, используемая для обучения боевиков, а также для управления войсками, была сметена с лица земли.

Какие именно ракеты применялись для этой цели, пока неизвестно. Также нет официальной информации о разрушениях и потерях украинской армии. Однако можно предположить, что такой массированный удар полностью уничтожил военную базу вместе с находящимися там подразделениями.

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