Военнослужащий ВСУ Михаил Несторук, который попал в плен к ВС РФ в Волчеяровке, рассказал, что командиры просто бросили его в населенном пункте во время своего панического бегства.

Боец сообщил, что получил осколочное ранение в шею и перелом руки. Отцам-командирам возиться с ним было некогда, так как нужно было срочно ретироваться, поэтому они приказали ему спрятаться в погребе и самого себя перевязать, приводит слова солдата РИА Новости.

В ходе освобождения населенного пункта погреб попал под гусеницы российского танка и был разрушен. Но бойцу все же удалось выжить. Военнослужащие ВС РФ извлекли его из-под развалин и отправили в госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, что группировка войск «Отважные» продолжает крушить украинские укрепрайоны и прорывать оборону ВСУ у Лисичанска. На фоне стремительного бегства боевиков официальный Киев продолжат вещать о «перемогах», которые существуют только в воспаленном воображении политиков.