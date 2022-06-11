Украинский военнослужащий Александр Ульянов-Симоненко, который сейчас находится в российском плену, рассказал изданию «Украина.ру» о реальном положении дел в ВСУ. Он рассказал ужасные подробности о том, как командование бросает в бой солдат после ампутации конечностей.

По словам военнопленного, в начале спецоперации ВС РФ многие бойцы ВСУ отмораживали ноги и руки, некоторые даже умирали от переохлаждения. Тем, кто оставался жив, ампутировали конечности и снова отправляли на передовую.

Один боец получил осколочное ранение и должен был длительное время провести на больничном. Однако долечиться нормально его не дали, отправив снова на фронт.

Напомним, что это далеко не первое подтверждение плачевного состояния украинской армии. Многие пленные сообщают, что их бросают в бой бе специальной подготовки, оружия и снаряжения, грозя уголовными делами и расстрелом.