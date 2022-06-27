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Украинская армия полностью выстроена на лжи, а страной управляет «клоун», рассказали военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие.

Они пояснили, что в Вооруженных силах Украины царит такой бардак, которого днем с огнем не найдешь ни в одной армии мира. Все построено на коррупции и лживой пропаганде.

Офицерский состав – это в основном молодые люди, которые не имеют опыта, не могут управлять даже небольшими подразделениями. По словам пленных, командиры просто бросили на позициях.

«Они сбежали с частью солдат, остальных оставили. По подвалам очень много ребят, они уже не вернутся домой», – рассказал один из солдат.

Также бойцы высказали свое мнение о президенте Украины Зеленском, который «клоун и козел», а не политик.

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