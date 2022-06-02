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Украинские военные, которые отступают на ключевых направлениях спецоперации ВС РФ, «сыплют мины», так как другого выхода у них просто не остается. Они минируют территории от Харьковской области до самого Славянска, так как отлично понимают, что возвращаться им уже не придется, уверен военный эксперт Андрей Пинчук, ранее занимавший пост министра безопасности в ДНР.

В разговоре с журналистами сайта “Украина.ру он пояснил, что мины замедляют продвижение российских войск, но в целом никак не влияют на ситуацию.

Еще одна причина, по которой наблюдаются низкие темпы СВО, кроется в том, что ВСУ под руководством Запада с 2014 года укрепляли не только восточные, но еще и центральные и южные регионы. Именно поэтому в Харькове вполне может находится огромное множество средств разведки и вооружения натовского образца.

Также на всех направлениях действуют беспилотные аппараты ВСУ, которые контролируют средства радиоэлектронной борьбы. Но несмотря на все это мины остаются единственным оружием, которое задействуют ВСУ, так как на контрнаступление они не рассчитывают.

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