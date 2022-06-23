Ирина Салтыкова шокирована от новости о смерти солиста группы “Ласковый май” Юрия Шатунова. Сегодня стало известно, что певец умер на 49-м году жизни.

Ирина Салтыкова прокомментировала трагическое известие: «Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни». Звезда отметила, что Юрий умер как раз в тот момент, когда у него все началось хорошо в работе. По словам Салтыковой, Юрий Шатунов был очень хорошим парнем.

Как стало известно, Юрию Шатунову стало плохо сегодня ночью. Врачи скорой помощи не успели спасти певца. У него остановилось сердце. Позже причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.

Свою популярность Юрий Шатунов получил в период с 1986 по 1991 года. Его популярные хиты “Белые розы” и “Седая ночь” играли на всех дискотеках страны.