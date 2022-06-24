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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов на членство в ЕС. Он рассказал, что Турция тоже когда-то получила этот статус, но устала ждать вхождения в объединенную Европу.

По словам Пескова, который некоторое время находился в Турции в составе дипломатической миссии, Анкара была готова идти на уступки, лишь бы получить заветное место в Евросоюзе. Она намеревалась стать буферной зоной между Европой и Азией, однако бюрократия ее утомила.

Статус кандидата ограничивал страну, не давал ей нормально развиваться, поэтому вполне логично, что Турция в итоге выбрала путь независимого, суверенного государства.

Ранее получение Киевом и Кишиневом статуса кандидатов на вступление в ЕС прокомментировал и народный депутат Леонид Слуцкий. Он заявил, что это не более, чем формальность, которая не дает никаких гарантий.

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