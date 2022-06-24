МИД РФ пытается решить все разногласия с Литвой мирным путем. В вопросе о транспортной блокаде Россия прекрасно осознает свою правоту и будет доводить это до партнеров из Вильнюса, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в скором времени проблема с транспортной доступностью Калининградской области будет решена в пользу РФ. Переговоры должны помочь найти устраивающее всех решение, но Россия готова к любым другим сценариям развития событий.

Так, она может задействовать экономические способы решения вопроса, для чего прекратит поставки в Литву отдельных товарных позиций. Кроме того, в запасе имеется множество других методов, но пока ставка делается на благоразумие Вильнюса.