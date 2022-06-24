читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

МИД РФ пытается решить все разногласия с Литвой мирным путем. В вопросе о транспортной блокаде Россия прекрасно осознает свою правоту и будет доводить это до партнеров из Вильнюса, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в скором времени проблема с транспортной доступностью Калининградской области будет решена в пользу РФ. Переговоры должны помочь найти устраивающее всех решение, но Россия готова к любым другим сценариям развития событий.

Так, она может задействовать экономические способы решения вопроса, для чего прекратит поставки в Литву отдельных товарных позиций. Кроме того, в запасе имеется множество других методов, но пока ставка делается на благоразумие Вильнюса.

«Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», – заявил Песков.

Вам может понравиться

В России планируют развивать винный туризм

Для развития виноградной и винодельческой отраслей в России власти страны планируют разрешить винный туризм. Законопроект, который вносит в законодательство это понятие и устанавливает общие правила, внесла в Госдуму группа сенаторов,

Эксперт Гундаров назвал взятие Одессы единственным способом прекратить обстрелы острова Змеиный

ВСУ вряд ли остановятся и прекратят периодические обстрелы острова Змеиный, находящийся под контролем ВС РФ. Поэтому российским военным необходимо задуматься об установлении контроля над Одессой, уверен каперанг запаса Владимир Гундаров.

ВС РФ нанесли удар 7 крылатыми ракетами по военным объектам в Николаеве

Объекты военной инфраструктуры ВСУ в Николаеве подверглись мощным ракетным ударам. Губернатор южного региона Виталий Ким заявил о семи боезарядах, которые поразили сразу несколько целей, сообщает портал «Русская весна». В местных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |