Цель спецоперации ВС РФ на Украине заключается в освобождении Донбасса и спасении жителей региона от варварских действий Киева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости освободить все русские города соседней страны.

Напомним, что цели спецоперации с первых ее дней пытаются предсказать многочисленные блогеры, политологи и военные эксперты. При этом общественные деятели патриотического крыла как раз высказываются в пользу позиции Пушилина о ведении боевых действий до полной победы.

Это, по их мнению, поможет не только полностью демилитаризовать Украину, но и получить твердую гарантию, что Киев больше не попытается повторить геноцид Донбасса, а также не будет представлять угрозу для России.

Официальными же целями остаются освобождение независимых ЛНР и ДНР от киевского гнета, а также денацификация и демилитаризация Украины.