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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на письмо от сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, о котором в Кремле узнали из СМИ. Подробности передает “Московский Комсомолец“.

По словам Пескова, нельзя точно сказать, будет ли у Владимира Путина время, чтобы посетить отшельницу. На вопрос журналистов Песков ответил: “Но Агафья Лыкова достаточно далеко живёт, и к ней добираться непросто, насколько я знаю. Знаю, что местное население её навещает, справляется о её здоровье, оказывает ей помощь. Знаю, что губернатор проявляет заботу. А что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу”.

При этом Песков отметил, что сам он письма не видел. На видели его и в Кремле. О нем узнали только из СМИ.

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