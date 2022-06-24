Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о покушении на чиновника в Херсоне. Он назвал это “актом терроризма”.

Песков отметил: “Я могу только сказать – там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться”. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, уделяет ли президент внимание безопасности во время проведения совещания с военными.

В результате террористического акта, который произошел в Херсоне, погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. О смерти чиновника сообщили в местной администрации. Был взорван автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко.