В ближайшем будущем во многих странах мира могут появиться миллионы голодающих людей. И Евросоюзу с Соединенными Штатами стоило бы уже сейчас задуматься об ответе перед ними, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что именно Вашингтон и Брюссель бездумно ввели санкции на удобрения из России. Чуть позже до США все же дошло, что последствия могут быть катастрофическими и рестрикции были сняты. Однако это не решило проблему. Сейчас российские суда не принимают в иностранных портах и отказываются их страховать, что привело к сокращению поставок удобрений на 40 процентов в сравнении с прошлым годом, передает РИА Новости.

За эти грубейшие ошибки Брюсселю и Вашингтону придется отвечать перед миллионами жителей планеты, которые будут голодать из-за непродуманных антироссийских санкций, уверен Песков.