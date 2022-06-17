читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ближайшем будущем во многих странах мира могут появиться миллионы голодающих людей. И Евросоюзу с Соединенными Штатами стоило бы уже сейчас задуматься об ответе перед ними, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что именно Вашингтон и Брюссель бездумно ввели санкции на удобрения из России. Чуть позже до США все же дошло, что последствия могут быть катастрофическими и рестрикции были сняты. Однако это не решило проблему. Сейчас российские суда не принимают в иностранных портах и отказываются их страховать, что привело к сокращению поставок удобрений на 40 процентов в сравнении с прошлым годом, передает РИА Новости.

За эти грубейшие ошибки Брюсселю и Вашингтону придется отвечать перед миллионами жителей планеты, которые будут голодать из-за непродуманных антироссийских санкций, уверен Песков.

Вам может понравиться

Друг Зеленского Кошевой рассказал, почему не хочет участвовать в спецоперации

Шоумен и близкий друг украинского президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему он отказался участвовать в боевых действиях. О своем отказе он рассказал украинским журналистам. Подробности передает “Московский Комсомолец“. Кошевой

Военная прокуратура Рязанского гарнизона получила сообщение о минировании

15 июня неизвестные «заминировали» два административных здания в самом центре Рязани, рассказали представители экстренных служб. Сообщается, что правоохранительные органы сразу после сообщений об установке взрывных устройств выезжали на место и

Артамонов рассказал, как ВС РФ отомстят украинским боевикам за варварский обстрел Донецка

Варварские действия ВСУ, обстрелявших мирный Донецк, не останутся без ответа, уверен военный эксперт Александр Артамонов. В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что союзные силы предпримут необходимые меры, чтобы лишить противника
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |