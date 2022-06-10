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Франция намерена поставить на Украину не только артиллерийские установки CAESAR, но еще и современные бесконтактные взрыватели к ним. Это оружие повышенной летальности, которое автоматически определяет расстояние до земли и разрывается в воздухе на заданной высоте.

После взрыва образуется своеобразный «дождь из шрапнели», который поражает живую силу, прячущуюся в окопах.

Авторы издания «Царьград» в связи с этим назвали президента Франции Эммануэля Макрона соучастником террористов. Все дело в том, что Киев активно применяет артиллерию для обстрелов мирного населения Донбасса. И в том, что он задействует новые взрыватели для жестоких убийств граждан, нет никаких сомнений.

Правительство Франции с самого начала спецоперации спонсирует украинских террористов, но сейчас оно станет их пособниками из-за передачи смертоносного вооружения, от которого будут гибнуть мирные граждане.

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