Великобритания ведет непродуманную санкционную политику в отношении России, считают представители Комитет по иностранным делам британской палаты общин. Депутаты отметили, что не смогли увидеть какой-то стратегии введения ограничений против физических лиц РФ, передает РИА Новости.

Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно», – отметили парламентарии.

Они также заявили, что несмотря на санкции, незаконные финансовые операции в Лондоне продолжаются, а средства от физических лиц из РФ продолжают поступать. Также по мнению Комитета, очень странно выглядит программа Tier 1 Investor. Сразу 8 ее участников, имеющих соответствующие виды, попали в санкционные списки.