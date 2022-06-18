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Киев предпринимает все возможные меры, чтобы создать красивую пропагандистскую картинку на фоне сплошных неудач на Донбассе и в других регионах страны. Для этой цели он даже создает специальные TikTok-отряды, которые якобы снимают успешные боевые действия, но на деле занимаются банальным позерством, рассказал портал “Военное обозрение”.

Один из таких отрядов выбрался в поле и начал снимать «жесткое и решительное» сопротивление ВС РФ. Однако даже на видео хорошо заметно, что военнослужащие даже с оружием обращаться не умеют. Так, один из них держал автомат стволом вниз, что является верхом безответственности.

Боевики открыли огонь из подствольных гранатометов и настолько сконцентрировались на съемке и желании красиво смотреться в кадре, что пропустили внезапный ответный удар. После прилета снаряда, из-за которого двое незадачливых «тиктокеров» получили ранения, командир отряда связался с командованием и с паническим криком: «У нас триста» начал запрашивать эвакуацию.

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