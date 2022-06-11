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Башня украинского танка, оторванная в результате удара по боевой машине, чуть не сбила российский беспилотник, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что после взрыва она подлетела вверх как минимум метров на 18-20.

Танк удалось уничтожить квадрокоптеру, который сбросил на бронетехнику свой боезаряд и угодил аккурат в открытый люк. Столь точное попадание спровоцировало детонацию боеприпасов, из-за чего весящая несколько тонн башня взмыла в воздух.

Она пролетела совсем рядом с беспилотником, едва не уничтожив его, а затем рухнула вниз.

Эксперты отмечают, что такой мощный взрыв могло спровоцировать только попадание боезаряда в люк танка, так как в подавляющем большинстве случаев подобные атаки с квадрокоптеров не позволяют даже пробить броню. Но официальных данных по этому поводу пока нет.

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