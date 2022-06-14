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Отец приговоренного к смертной казни наемника из Марокко Брагима Саадуна отреагировал на решение Верховного суда ДНР. Подробности сообщает “Военное обозрение”.

На прошлой неделе Верховным судом ДНР было вынесено обвинение трем иностранным наемникам. Двое из них прибыли из Великобритании, а один – из Марокко. Все они приговорены к смертной казни.

Тахар Саадун, являющийся отцом марокканца Брагима Саадуна, заявил о том, что его сын является гражданином Украины. Он требует, чтобы его сына содержали на основании международных конвенций, не как преступника и наёмника, а как пленного военнослужащего ВСУ. По словам Тахара, его сын получил гражданство Украины еще в 2020 году после службы в украинской армии.

Тахар Саадун заявил: “Мой сын добровольно сдался в плен, у него есть гражданство Украины, поэтому его следует содержать как пленного бойца ВСУ”.

Журналисты британского издания «Скай Ньюс» заявляют, что сейчас на территории Украины на стороне ВСУ воюют около 3 000 британцев.

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