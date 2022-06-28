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Логистическими проблемами, с которым сталкиваются потенциальные туристы, специалисты объясняют низкую загруженность объектов размещения в Крыму при снижении цен на соответствующие услуги. Средняя загрузка отелей и прочих мест размещения составляет всего 50%.

Как пишет РБК со ссылкой Министерство курортов и туризма республики, в июне прошлого года крымские гостиницы были заняты на 80%. Уточняется, что турпоток в Крым стал падать ещё с начала года. Притом, что цены в отелях снизились в среднем на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

Аналитики считают, что интерес россиян к отдыху в Крыму никуда не делся, а вот добраться до полуострова стало сложнее. Аэропорт Симферополя временно закрыт. Так что остаётся приезжать либо на автомобилях, либо на поездах. Но для большинства жителей страны такие варианты не подходят: добираться до Крыма в таком случае выходит затратно: как по деньгам, так и по времени.

Впрочем, власти республики не теряют надежды, что число туристов со временем вернётся на прошлогодний уровень. Уже сейчас в отмечается рост железнодорожных и автомобильных поездок в Крым.

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