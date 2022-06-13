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Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от международной платёжной системы SWIFT. Соответствующие ограничения прописаны в очередном пакете антироссийских санкций, которые вводит Евросоюз. Как сообщает РИА “Новости”, изменения начинают действовать с 14 июня.

В кредитных организациях информационному агентству заявили, что отключение от SWIFT практически никак не отразится на их деятельности. Транзакции внутри России будут проходить без ограничений. С международными расчётами могут быть проблемы, но они не критичны, уточнили в банках.

Отключение от системы SWIFT для российских банков не имеет особого значения, поскольку в России действует собственная система передачи сообщений между финансовыми организациями. Ранее её разработал Банк России.

Первые российские банки стали отключать от SWIFT ещё в марте на фоне начала специальной военной операции на Украине. Под санкции в числе прочих попали ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк и другие кредитные организации.

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