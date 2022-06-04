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Российские войска в ходе военной спецоперации на Донбассе активно используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Портал «Военное обозрение» рассказал, что спастись от этой разновидности оружия можно не только в хорошо укрепленном, но еще и в полностью герметичном укрытии. Ничего подобного у противника нет.

После удара термобарическими снарядами они начинают распылять специальный горючий аэрозоль, который распространяется повсюду и проникает в блиндажи, окопы, фортификационные сооружения. Лишь после этого происходит детонация.

В результате всего один залп ТОС-1А покрывает территорию в 40 тысяч квадратных метров и надеяться на спасение от него в бетонном блиндаже совершенно бессмысленно. Аэрозоль проникает даже в мельчайшие щели, не оставляя противнику ни единого шанса на выживание.

Единственная реальная возможность спастись от такого залпа – это спрятаться в бункере, полностью изолированном от окружающего мира. Однако ВСУ хоть 8 лет и готовили фортификационные сооружения, но подобных бункеров построить так и не сподобились.

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