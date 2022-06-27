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Композитор и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов очень тяжело перенес известие о смерти Юрия Шатунова, который был его другом. На церемонии прощания с артистом он рассказал о последних словах певца.

Сергей Кузнецов рассказал о том, что Юрий долгое время финансово его поддерживал. Он долгое время не хотел делиться с журналистами подробностями своего последнего диалога с Шатуновым. Но он заявил, что до конца своих дней теперь не сможет забыть фразу, которую Юрий говорил ему при последней беседе: «Ладно, Кузька, пошел я работать».

Сергей Кузнецов очень тяжело переживает уход из жизни Юрия Шатунова. Они были знакомы еще с юношеского возраста. Смерть отразилась не только на моральном духе Кузнецова, но и на физическом состоянии.

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