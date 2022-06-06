Портал «Русская весна» опубликовал фотографии последствий ракетного удара по украинскому аэродрому Коротич в Харьковской области. На них видно, что данный объект больше не пригоден для эксплуатации.

На брифинге Минобороны РФ представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в ангарах на аэродроме Коротич хранились реактивные системы залпового огня, принадлежащие ВСУ Украины. Точно известно об уничтожении как минимум двух РСЗО, находившихся на объекте.

Для удара использовалось 6 ракет воздушного базирования, которые были выпущены с российских ракетоносцев. Аэродром полностью уничтожен. Эту информацию подтверждает и украинская сторона, заявляющая о попадании высокоточных боезарядов по «военной и гражданской инфраструктуре» под Харьковом.