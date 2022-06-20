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Издание Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о появившейся в Сети видеозаписи, на которой якобы зафиксирован момент “атаки” на буксир «Василий Бех», приведшей к его крушению.

На самом деле на этом ролике можно увидеть лишь, что в неидентифицированное судно попадает две ракеты, опознать которые тоже невозможно. Нельзя точно утверждать и тот факт, что съемка велась с беспилотного аппарата Bayraktar TB2 или БПЛА атаковал корабль. Официальных данных о причинах крушения буксира в настоящий момент тоже нет.

Напомним, что Киев заявляет о поражении судна двумя ракетами комплекса «Гарпун», полученного от Дании. Однако подтвердить эту информацию он не в состоянии.

Портал Avia.Pro высказывает предположение, что если удар и был нанесен, то ракеты прилетели из Одессы. При этом они преодолели расстояние около 150 километров. Дальность боезарядов Harpoon, напомним, составляет 220 км

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