Мост через реку Южный Буг, расположенный в населенном пункте Трихаты Николаевской области, подвергся удару четырьмя крылатыми ракетами. Об этом вечером, 2 июня, сообщило украинское оперативное командование «Юг».

Отмечается, что по этому стратегически важному железнодорожному мосту ранее уже наносились удары, но он продолжал функционировать в ограниченном режиме. Именно поэтому была проведена повторная атака, увенчавшаяся успехом, передает портал “Военное обозрение”.

Напомним, что удары по транспортной инфраструктуре Украины – это вынужденная мера, связанная с действиями Запада. Он продолжает накачивать ВСУ оружием, чтобы максимально продлить конфликт и получить как можно больше прибыли. Именно поэтому ВС РФ приходится планомерно разрушать железнодорожные мосты и другие объекты, используемые в процессе транспортировки оружия и техники.