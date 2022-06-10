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Киев осуществлял набор бойцов территориальной обороны, сообщая, что они будут защищать собственные населенные пункты. При этом туда брали всех подряд, невзирая на наличие боевого опыта. Однако всех вступивших в эти «партизанские отряды» жестоко обманули, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил о многочисленных видеообращениях, записанных представителями территориальной обороны. В них бойцы рассказывают, что их бросают в самое пекло боевых действий, превращая фактически в пушечное мясо. Нормальное оружие им не положено, но очень часто они даже не знают, как правильно использовать то, что дают.

«Невзирая на все репрессии, территориальные батальоны, продолжают записывать жалостливые сообщения, говоря, что они не дезертиры, не сбежали с фронта. У вновь мобилизованных морально-психологическое состояние намного хуже, что логично», – пояснил эксперт.

Он отметил, что бойцов без опыта и соответствующего оружия бросают в бой против российской авиации и артиллерии, обладающей превосходящей мощью. Часто снабжают противотанковыми ракетными комплексами производства США, однако немалая часть такого оружия либо не работает вообще, либо оснащается некачественными аккумуляторами, которые быстро разряжаются и превращают ПТРК в бесполезный хлам.

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