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Российский Следственный комитет расследует военные преступления украинских ВС на Мариупольском направлении. Офицеры армии противника дают показания, признавая вину в обстреле мирного населения.

Так, Денис Назаров, который руководил самоходной артиллерийской батареей, сообщил, что его подразделение регулярно обстреливало Новоазовский и Кальмиусский районы. Именно эта батарея разрушила более 40 жилых домов. Кроме того, в результате обстрелов погиб ребенок.

Сартану под Мариуполем обстреливал 2-й самоходный дивизион 17-й отдельной танковой бригады в/ч А3283 под командованием подполковника Александра Плотникова. Сам он рассказал, что выполнял приказ командования и бил по населенному пункту, отлично зная, что там осталось гражданское население.

Напомним, что на днях ВСУ обстреляли Донецк, причем под удар попал район, в котором находится роддом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту обстрелов.

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