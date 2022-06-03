В Северодонецке боевики ВСУ пытаются повторить мариупольский сценарий. Они заманили мирное население города на химическое предприятие «Азот», выбраться с которого не представляется возможным, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Боевики зашли на территорию завода вместе с мирными жителями и намерены прикрываться ними как живым щитом. Чтобы гражданские не смогли покинуть бомбоубежища предприятия, националисты заминировали все входы и выходы.

Марочко, слова которого приводит портал Ura.ru, заявил, что помимо серьезных рисков для жизни гражданского населения, боевики создают угрозу аварии на комбинате, которая может привести к катастрофическим последствиям.