В Северодонецке боевики ВСУ пытаются повторить мариупольский сценарий. Они заманили мирное население города на химическое предприятие «Азот», выбраться с которого не представляется возможным, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Боевики зашли на территорию завода вместе с мирными жителями и намерены прикрываться ними как живым щитом. Чтобы гражданские не смогли покинуть бомбоубежища предприятия, националисты заминировали все входы и выходы.
Марочко, слова которого приводит портал Ura.ru, заявил, что помимо серьезных рисков для жизни гражданского населения, боевики создают угрозу аварии на комбинате, которая может привести к катастрофическим последствиям.
«Если националисты ВСУ подорвут хоть одну цистерну с химическими соединениями, произойдет экологическая катастрофа. На заводе в наличии находится большое количество аммиачной селитры и аммиака, которые при подрыве уничтожат все живое радиусом 20 км», — пояснил офицер Народной милиции.