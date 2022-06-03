Киев постоянно делает громкие заявления о контрнаступлении, сообщая, что оно начнется уже в первых числах июля. Однако на деле никаких шансов организовать нечто подобное у него нет. А все высказывания делаются лишь для создания «иллюзии перемоги».

Офицер корпуса Народной милиции ДНР с позывным Ситх рассказал изданию «МК», что сейчас Киев не способен обеспечить боевую подготовку большого количества новых военнослужащих. Инструкторы с Запада давно разъехались по домам, поэтому рассчитывать на создание новых батальонно-тактических групп не приходится.

Именно поэтому в Киеве заговорили о «перезагрузке» националистического полка «Азов (запрещен в России). Он должен стать своеобразной «пожарной командой», в которых соберут всех «отмороженных и упоротых». Задачей нового подразделения станет метаться туда-сюда по разным участкам фронта и заставлять людей, совершенно не имеющих боевого опыта, держать оборону из последних сил ценой собственной жизни.

Вместо тех боевиков и подразделений, которые сейчас перемалываются во множестве мелких котлов российской авиацией и артиллерией, приходит резерв ВСУ, который не хочет, да и не в состоянии воевать. Поэтому даже путем сильного давления из него невозможно сформировать БТГ, способные к контрнаступлению. Поэтому ожидать его не стоит ни в июле, ни когда-либо еще.