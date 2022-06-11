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Офис президента Украины дружно разобиделся на американского лидера Джо Байдена, заявившего, что Киев упрямо не хотел внимать предупреждениям США о возможном наступлении ВС РФ. Представители ОП срочно решили «перевести стрелки», заявив, что это США не слышали Украину.

«Президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы вынудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры не хотели нас слышать», – цитирует “Московский комсомолец” заявление ОПУ.

Напомним, что 20 февраля президент Украины Зеленский заявил, что больше верит Главному управлению разведки, а не западным СМИ. ГУР тогда утверждала, что никаких предпосылок к наступлению ВС РФ нет.

Вполне вероятно, что Зеленский просто запутался в многочисленных сообщениях западной прессы о скором наступлении российских войск, так как они поступали практически ежедневно на протяжении трех месяцев, сообщили в Офисе главы государства.

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