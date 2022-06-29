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Украине нужен 1 триллион американских долларов, чтобы восстановить экономику страны и ее инфраструктуру после окончания боевых действий. Такое заявление сделал Олег Устенко, занимающий пост советника главы государства по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Он подсчитал, что прямые убытки, возникшие из-за спецоперации ВС РФ на Украине, составляют 650 миллиардов долларов. Еще 350 млрд составляют косвенные потери. В результате Киеву нужен именно триллион, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность государства. По словам Устенко, это пять годовых ВВП Украины.

Напомним, что в апреле президент Зеленский заявлял, что на восстановление страны необходимо 550 миллиардов долларов. В мае эта сумма увеличилась до 600 млрд, а в июне совершила скачок до 1 триллиона.

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