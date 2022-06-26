Мечтам ВСУ о контрнаступлении на Херсон сбыться больше не суждено. Мощный удар высокоточной ракетой по командному пункту в Николаевской области позволил ликвидировать сразу несколько батальонно-тактических групп, на которые надеялось украинское командование. Кроме того, уничтожены артиллерийские установки и авиация противника, рассказал эксперт Юрий Подоляка.

Он отметил, что у Киева была мизерная возможность собрать боеспособные подразделения и пойти в контратаку на Херсон, но сейчас на это нет никаких шансов. Все БТГ, которые могли совершить подобное уничтожены.

И хотя Киев продолжает делать единственное, что он умеет – рассказывать сказки об успешных прорывах, даже командование ВСУ отлично понимает, что с идеей контрнаступления придется распрощаться.