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Мечтам ВСУ о контрнаступлении на Херсон сбыться больше не суждено. Мощный удар высокоточной ракетой по командному пункту в Николаевской области позволил ликвидировать сразу несколько батальонно-тактических групп, на которые надеялось украинское командование. Кроме того, уничтожены артиллерийские установки и авиация противника, рассказал эксперт Юрий Подоляка.

Он отметил, что у Киева была мизерная возможность собрать боеспособные подразделения и пойти в контратаку на Херсон, но сейчас на это нет никаких шансов. Все БТГ, которые могли совершить подобное уничтожены.

И хотя Киев продолжает делать единственное, что он умеет – рассказывать сказки об успешных прорывах, даже командование ВСУ отлично понимает, что с идеей контрнаступления придется распрощаться.

«Я думаю, что с этого дня закончились активные боевые действия на херсонском направлении со стороны ВСУ. Они понесли просто колоссальные потери и не смогут собрать ударный кулак даже для минимальных атак. Один массированный ракетный удар ЧФ РФ заставил украинское командование навсегда забыть о контратаках на Херсон», – заявил Подоляка.

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