Американский аэрокосмический стартап Venus Aerospace обнародовал новые анимации и раскрыл ключевые характеристики своего будущего космического самолета Stargazer. Об этом сообщает портал The Debrief. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Отечественные и зарубежные военные ведомства испытывают и совершенствуют гиперзвуковые ракеты, а авиационные компании продвигаются вперед в разработке коммерческих гиперзвуковых самолетов. Но если некоторые из этих военных проектов близки к фактическому развертыванию, коммерческие разработки еще далеки от фактической реализации.

Основанная в 2020 году с участием государственного и частного венчурного финансирования, компания Venus Aerospace из Хьюстона, штат Техас, все больше позиционирует себя как ключевой игрок в этих усилиях. Их будущий космоплан Mach-Nine Stargazer выглядит очень круто.

Согласно заявленным характеристикам, футуристический стратосферно-субкосмический корабль, способный летать на высоте порядка 50 000 метров в 9 раз быстрее скорости звука, может похвастаться беспрецедентной способностью достигать практически любого места на Земле менее чем за час.

Генеральный директор и соучредитель Venus Aerospace Сара «Сэсси» Дагглби в видео, рекламирующем амбициозные цели молодой авиакомпании, заявила:

«Возможность отправиться в любую точку мира за час революционно меняет ситуацию».

Конечно, космический самолет Stargazer далек от скорого завершения, и его разработчикам еще предстоит решить целый список критических технологических задач. Согласно веб-сайту компании, к ним относятся «ракетный двигатель нового поколения с нулевым уровнем выбросов, инновационная форма самолета и передовое охлаждение, которое позволяет космическому самолету взлетать с существующих космодромов, используя существующую инфраструктуру».

Последняя часть особенно важна, поскольку Venus надеется использовать существующую инфраструктуру аэропортов для начала и завершения каждого полета.

Оказавшись в воздухе, корабль поднимется на высоту около 50 км, а затем сможет преодолеть расстояние в более 11 000 км, и сделать это максимум за час с небольшим. Для сравнения, это более чем в десять раз быстрее, чем сейчас летают обычные коммерческие самолеты. Stargazer намерен летать почти в два раза выше и вдвое быстрее, чем даже нынешний рекордсмен скорости и высоты полета – знаменитый самолет-разведчик SR-71 Blackbird.

Venus Aerospace ускоренно развивается за последний год, что привело к нескольким важным достижениям. Например, компания спроектировала и построила свой технический демонстрационный двигатель, провела ключевые эксперименты в гиперзвуковых аэродинамических трубах и силовых установках и начала кампанию наземных испытаний в космодроме в Хьюстоне.

«Ничто похожее на Mach-Nine ранее никогда не считалось возможным. Но технологии, которые мы разрабатываем здесь, в Venus Aerospace, позволяют нам достичь такой беспрецедентной скорости», – отметил доктор Эндрю Дагглби, соучредитель и технический директор компании.

На сайте компании также сообщается, что «в течение следующего года Venus начнет дозвуковые и сверхзвуковые летные испытания масштабируемого беспилотника». Но, как и большинству авиастроительных компаний, Venus предстоит долгий путь, прежде чем построить и испытать полноразмерный Stargazer.