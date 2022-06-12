Попытки Соединенных Штатов расширить антироссийскую коалицию за счет государств Южной Америки, Азии и Африки с треском провалились. Издание The New York Times отмечает, что множество стран наотрез оказались оказывать США поддержку.

Среди них – Израиль, Индия и Бразилия. Они не хотят поддерживать санкции, которые США и Европа регулярно вводят против России, а также отправлять на Украину оружие.

Авторы публикации Эдвард Вонг и Лара Джейкс рассказали, что США обещают этим и другим странам «золотые горы», заявляют, что изоляция РФ позволит им привести собственные интересы в равновесие с интересами Вашингтона. Однако положительных результатов добиться не получается.

Одной из стран, которая отказывается поддерживать изоляцию России, является Саудовская Аравия. США заявляют, что осуждают ее, но готовы к пересмотру отношений ради более приоритетной цели.