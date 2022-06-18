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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС, но вот сам процесс вступления может серьезно затянуться, сообщило издание The New York Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Gazeta.ru, не отрицают, что и политические элиты, и граждане Украины в последние годы стремились попасть в Евросоюз. Однако сделать этого не дала всепоглощающая коррупция, которая царит в стране.

Согласно рекомендациям Киеву от Еврокомиссии, первым делом ему придется побороть коррупцию в высших эшелонах власти. Помимо этого, Украине потребуется принять законы о средствах массовой информации, о защите меньшинств, проживающих в стране, о борьбе с отмыванием денег. Также необходимо предоставить гарантии независимости судебной системы.

Только выполнение всех этих условий откроет Украине путь в Евросоюз. Но если анализировать действия киевских властей за последние 30 лет, можно сделать вывод, что в ЕС страна попадет не ранее, чем через несколько десятилетий.

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