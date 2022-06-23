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В Латвии актрисе Чулпан Хаматовой, которая уехала из России, сейчас приходится нелегко. Местный власти сделали из неё “картонную фигуру” и буквально “затаскали” по митингам, на которых требуют очернять Россию. Об этом сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на последние интервью актрисы.

Хаматова покинула Россию на фоне специальной военной операции в Донбассе, с которой публично выразила своё несогласие. Сейчас артистка работает в одном из латвийских театров. Однако и там дела у неё идут не очень: денег не хватает ни на такси, ни на оплату коммунальных услуг – сообщает телеканал. Кроме того, на сцене показывают спектакли исключительно на латышском языке, поскольку российский там де-факто запрещён, его считают “языком оккупантов”.

В НТВ делают предположение, что жизнь в Латвии у Хаматовой не складывается, поэтому не исключено, что через какое-то время артистка всё же может вернуться на родину, в Россию.

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