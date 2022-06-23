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В Сети появились первые рендерные фото автомобиля ЗИЛ-130, который выйдет с конвейера бывшего автомобильного завода Renault в текущем или следующем году. На снимках хорошо видно, что производители задались целью создать весьма просторную машину.

Ожидается, что автомобиль оснастят рамной базой и подсоединяемым при необходимости полным приводом, благодаря чему ЗИЛ-130 подойдет не только для городских дорог, но и для пересеченной местности за городом. Это должно повысить интерес потенциальных покупателей. Также к особенностям можно отнести семиместный салон.

Характеристики авто, а также сведения о его комплектующих в настоящий момент не раскрываются. Известно лишь, что производство будет осуществляться скорее всего на сборочных конвейерах «Москвича». Также предполагается, что участие в проекте примет китайский автогигант JAC, так как у российских компаний отсутствуют технологические решения для его реализации.

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