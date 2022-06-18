Украинский националист Никита Надточий с позывным «Раз-Два» будет временно исполнять обязанности командира полка «Азов» (запрещен в России). Издание «МК» пояснило, что возглавлять вооруженное формирование ему доверено до возвращения Дениса Прокопенко, сдавшегося в плен на заводе «Азовсталь».

Надточий также участвовал в боевых действиях в Мариуполе, возглавляя второй батальон националистического подразделения. Однако он получил тяжелое ранение и был эвакуирован на одном из вертолетов ВСУ.

Сейчас от него требуется практически заново собрать полк, а также провести переподготовку боевиков для отправки на фронт и выполнения новых задач, заявил бывший командир формирования Максим Жорин.

Напомним, что «азовцы», которые сдались в плен на комбинате «Азовсталь», в настоящий момент находятся под следствием в ДНР.