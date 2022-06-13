Американская компания OceanGate, специализирующаяся на глубоководных исследованиях, подтвердила проведение второй ежегодной серии погружений к затонувшему «Титанику» в ходе экспедиции, стартующей на следующей неделе с канадского Ньюфаундленда. Об этом сообщает сайт Geek Wire. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компания OceanGate из Эверетта, штат Вашингтон, положила начало ежегодной серии посещений 110-летних останков знаменитого корабля «Титаник», находящихся на глубине почти 4000 метров под поверхностью Северной Атлантики. Как широко известно благодаря кино, во время своего первого рейса из Англии в Нью-Йорк в 1912 году корабль столкнулся с айсбергом и затонул, в результате чего погибло более 1500 человек.

Точное место нахождения «Титаника» на дне Атлантики было обнаружено в 1985 году, и с тех пор было проведено несколько исследовательских экспедиций. В наши дни OceanGate и ее партнеры по исследованиям стремятся задокументировать, как быстро разрушающийся «Титаник» и его окрестности меняются из года в год.

Первая из экспедиций по исследованию «Титаника», запланированных как ежегодные, состоялась в прошлом году, создав основу для будущих исследований. Важно отметить, что это делается при поддержке частных клиентов, которые платят по 250 000 долларов каждый, чтобы поучаствовать в этом приключении. Но на этот раз, по словам OceanGate, в центре внимания будет наука.

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш во время онлайн-превью экспедиции «Титаник-2022» отметил: «Ранее у нас было много технических проблем, которых, как мы думаем, не будет в этом году. Также были проблемы с погодой, с COVID». В этом году научная группа OceanGate сосредоточится на биологии, а также на археологии места упокоения «Титаника».

В партнерстве с канадской компанией eDNAtec экипаж подводного аппарата Titan соберет образцы воды для анализа ДНК. Эти фрагменты ДНК будут секвенированы и проанализированы с использованием новой технологии. «Мы можем определить общее биоразнообразие из образцов окружающей среды, тогда как раньше нам приходилось использовать несколько методов для исследования всей экосистемы», – пояснила Беверли МакКленаган, ведущий эколог Центра приложений экологической геномики eDNAtec.

Другой член научной группы, морской эколог Эдинбургского университета Анна Гебрук, сосредоточится на том, как личинки глубоководных кораллов рассеиваются после кораблекрушения и в какой степени обломки «Титаника» смогли послужить источником личинок для новых популяций.

Главный научный сотрудник экспедиции Стив Росс из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне подчеркнул, что такое исследование может раскрыть глубокие тайны глубоководных экосистем. «Останки кораблекрушения и другие твердые сооружения представляют собой острова биоразнообразия. Они создают принципиально иную среду обитания, которой ранее в таких местах не существовало», – пояснил Росс.

Для ученых возможности по изучению глубоководных мест обитания выпадают не так часто, и почти уникальной стала возможность посещать одно и то же место обитания из года в год. В этом году экспедиция начнется 15 июня с береговых операций в Сент-Джонсе, на острове Ньюфаундленд. Канадское судно Horizon Arctic будет перевозить подводный аппарат Titan и команду OceanGate между Сент-Джонсом и местом кораблекрушения в течение пяти восьмидневных рейсов.

«Мы рассчитываем совершить от 10 до 25 погружений, и это действительно большая задача из-за погодных условий», – сказал Раш. Ожидается, что каждое погружение продлится около 10 часов, причем половина этого времени проводится на месте кораблекрушения, а другая половина – в пути. Сезон экспедиций OceanGate завершится 25 июля.

Экипаж для каждого погружения будет состоять из пилота, исследователя и трех вспомогательных специалистов из числа «клиентов» миссии, каждый из которых будет платить шестизначную сумму за обучение и поддержку.

«У каждого члена экипажа Titan в экспедиции есть задача, которую нужно выполнить, будь то картографирование или фотографирование определенного коралла. Также будут иметься возможности для исследований общего характера. Участники погружения могут путешествовать вокруг поля обломков и искать другие неоткрытые объекты, чтобы получить больше информации и сохранить интерес к истории “Титаника”», – разъяснил Раш.

За последние три с половиной десятилетия с места затопления «Титаника» были подняты тысячи артефактов. Но в планы экспедиций OceanGate подобное не входит. Напротив, команда OceanGate намерена кое-что добавить – а именно, памятный венок. «Мы проводим небольшую поминальную службу перед каждой миссией, которую мы туда отправляем, чтобы отметить: мы помним, что на этом месте погибло множество людей», – сказал Раш.