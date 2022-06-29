читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Финская компания, специализирующаяся на производстве автошин, Nokian Tyres при уходе с российского рынка уволит 300 сотрудников. Трудовые договора с ними расторгнут в июле.

Соответствующее уведомление получили власти Ленинградской области, где находится завод Nokian Tyres, – сообщает ТАСС. В администрации региона пояснили, что увольнение работников будет проходить “по соглашению сторон”.

Подробностей о том, как будет проходить увольнение, пока нет – сейчас власти ожидают информации об этом со стороны финской компании. Затем предложения Nokian Tyres соотнесут с российским законодательством и выработают комплекс компенсационных мер.

Об уходе с российского рынка компания Nokian Tyres заявила 28 июня. В сообщении компании на этот счёт указывалось, что потерянные мощности в России будут восстанавливать за счёт увеличения производств в других странах. Прежде всего, в США и Финляндии.

Западные компании стали уходить с российского рынка на фоне начала специальной военной операции в Донбассе и санкций, которые страны Европы и США стали вводить в отношении России. С конца февраля о прекращении своей деятельности в России заявили уже десятки компаний. Многие из них передают или продают свои российские активы местным предпринимателям, другие ищут иностранных покупателей из числа резидентов тех стран, которые в России не попали в список недружественных.

Вам может понравиться

Дерипаска посоветовал не уезжать из России

Основатель корпорации РУСАЛ, миллиардер Олег Дерипаска призвал выпускников не уезжать за границу. Об этом бизнесмен заявил во время вручения дипломов Высшей школы бизнеса Московского государственного университета. Как сообщает РБК, Дерипаска

Welt: Путин готовит для Запада новую ловушку

Эксперты немецкого издания Welt заявили о том, что российский президент готовит Западу новую сырьевую ловушку. Подробности передает “ПолитРоссия”. Российский президент может заключить партнерские соглашения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями

Пентагон высказал обеспокоенность, что поставляемые Украине гаубицы даже не доезжают до фронта

Пентагон начал размышлять над тем, как бы отказаться от обещаний поставить на Украину новую партию вооружения. На эту здравую мысль его навела ситуация с гаубицами M777, которые российские военные «щелкают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |