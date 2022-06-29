Финская компания, специализирующаяся на производстве автошин, Nokian Tyres при уходе с российского рынка уволит 300 сотрудников. Трудовые договора с ними расторгнут в июле.

Соответствующее уведомление получили власти Ленинградской области, где находится завод Nokian Tyres, – сообщает ТАСС. В администрации региона пояснили, что увольнение работников будет проходить “по соглашению сторон”.

Подробностей о том, как будет проходить увольнение, пока нет – сейчас власти ожидают информации об этом со стороны финской компании. Затем предложения Nokian Tyres соотнесут с российским законодательством и выработают комплекс компенсационных мер.

Об уходе с российского рынка компания Nokian Tyres заявила 28 июня. В сообщении компании на этот счёт указывалось, что потерянные мощности в России будут восстанавливать за счёт увеличения производств в других странах. Прежде всего, в США и Финляндии.

Западные компании стали уходить с российского рынка на фоне начала специальной военной операции в Донбассе и санкций, которые страны Европы и США стали вводить в отношении России. С конца февраля о прекращении своей деятельности в России заявили уже десятки компаний. Многие из них передают или продают свои российские активы местным предпринимателям, другие ищут иностранных покупателей из числа резидентов тех стран, которые в России не попали в список недружественных.