Жители Одесской области рассказали о двух мощных взрывах около полуночи, а также об огненном зареве, которым сопровождались «хлопки». Свечение красного цвета над морем можно было хорошо увидеть с расстояния в десятки километров, сообщил портал Avia.Pro.

Пользователи Сети сперва высказали предположение, что ВСУ вновь пытаются захватить остров Змеиный, на что и указывает зарево над водой. Однако оно виднелось совсем в другой стороне, поэтому эта версия не подтвердилась. Эксперты сообщили, что единственный пожар, который можно наблюдать в настоящее время – это все еще горящие вышки «Черноморнефтегаза». Однако и эта версия оказалась несостоятельной, так как свечение через некоторое время исчезло.

Специалисты считают, что речь шла о ракетных ударах, в результате которых были сбиты либо какой-то летательный аппарат, либо сами боезаряды с применением средств ПВО.