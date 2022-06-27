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Киев в очередной раз провел атаку на остров Змеиный минувшей ночью, однако лишь потерял штурмовик Су-25 и напрасно выпустил 12 реактивных снарядов, которые были выпущены российским ЗРПК «Панцирь-С». При этом всплыла интересная деталь – нападением на остров управляли силы НАТО, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на мониторинговые сервисы ADS-B Exchange и Flightradar 24, на которых можно отследить перемещение сразу 10 боевых самолетов Североатлантического альянса. Воздушные машины находились в момент атаки над западной частью Черного моря, а также над восточными регионами Румынии.

Они высматривали возможные цели для ВСУ, передавали их координаты, после чего украинские войска наносили удары. На этот раз атака вновь завершилась эпичным провалом для Киева, но действия НАТО настораживают. Так как блок все активнее вмешивается в спецоперацию ВС РФ, оказывая Украине помощь.

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