Средства от продажи медали нобелевского лауреата Дмитрия Муратова пойдут фонд ЮНИСЕФ. Это 103,5 миллиона долларов. За такую сумму была продана награда на аукционе Heritage в США. Об этом сообщает ТАСС.

Стартовая цена медали составляла 700 тысяч долларов. Предложение в 103,5 миллиона появилось после того, как стоимость медали на аукционе поднялась до суммы в 16,6 миллионов долларов. Столь высокое предложение никто не смог перебить.

Торги по продаже медали были открыты в начале лета и завершились 20 июня. В этот день отмечается Всемирный день беженца.

Ранее сообщалось, что главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов решил продать нобелевскую медаль, чтобы помочь беженцам с Украины. Нобелевский комитет впервые в своей истории дал добро на продажу награды. Премию мира журналист и главред российского СМИ получил осенью 2021 года.